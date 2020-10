Spet skrbi za babico, ki jo je zabodel

Zahteval je pivo

6 let in 5 mesecev zapora je dobil na prvem sojenju.

David Rovan dogodek obžaluje, tudi domači so mu odpustili. FOTO: Dejan Javornik

»Zdaj sem doma in skrbim za babico, ji pomagam, sesam, pomivam, postorim, kar je treba,« jeiz Logatca včeraj pojasnjeval ljubljanski okrožni sodnici. Po daljši prekinitvi se je namreč nadaljevalo oziroma zaradi premora več kot tri mesece znova začelo sojenje zaradi napada z nožem na družinske člane pred več kot tremi leti. Sojenja med epidemijo ni bilo, tudi ker Rovan ni več v priporu in ne gre več za prednostno zadevo.Kot je zatrdil, se z domačimi zdaj razume odlično. Alkohola in drog, ki so botrovali dogodku 27. maja 2017, pa se menda več niti ne dotakne. O tem bi po besedah obrambe lahko na sodišču izpovedala tudi njegova zdravnica, saj menda redno opravlja urinske teste. Dobro pa se razume tudi z materjo, s katero vsak dan odide na sprehod, in stricem, ki naj bi mu stregel po življenju.Spomnimo, da se je tistega dne Rovan po očitkih iz obtožnice z nožem v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti spravil nad družinske člane. Po popivanju je okoli dveh popoldne prišel domov in od babice zahteval, naj mu da pivo. Ker je bil pijan, ga ni uslišala, in vnel se je spor. Pozneje jo je zagrabil in potisnil v kot, kmalu zatem pa zabodel v ramo. S kuhinjskim nožem z 18-centimetrskim rezilom je zabodel tudi mater. K sreči sta jo obe odnesli z lahko poškodbo. Nato se je lotil strica, ki je prihitel zaradi hrupa, in sicer ga je dvakrat zabodel v ramo, enkrat pa v desno stran prsi. Če mu ne bi uspelo izbiti noža iz Davidovih rok, bi mu po oceni izvedenca lahko prebodel pljuča in ga spravil v smrtno nevarnost, tako pa rana ni bila globoka. Na prvem sojenju je bil obsojen na šest let in pet mesecev zapora.Včeraj je ponovil, da se spomni popivanja in prerekanja z babico, tega, da je zamahoval z nožem, pa ne. Zavedel naj bi se šele, ko ga je stric tepel po glavi. Je pa Logatčan, ki je prav med tem kazenskim postopkom prestal polletno zaporno kazen zaradi povzročitve lahke telesne poškodbe iz leta 2016 (prestajanje te je bilo odloženo zato, da bi skrbel za babico, ki jo je pozneje napadel), zanikal, da bi policistoma, ki sta se odzvala na klic, grozil s smrtjo. Še več, policista naj bi se potem, ko je bil že vklenjen, spravila nanj in ga pretepla, da je bil ves plav.Rovana je sicer na sodišču demantiral stric, ki je grožnje prav tako slišal. Stric je bil znova zaslišan včeraj, a se menda ne spominja več podrobnosti. Je pa potrdil, da se je zgodilo tako, kot je povedal v preiskavi in pozneje med postopkom – da je zaradi razgrajanja poklical policijo, pozneje pa se je David z nožem spravil nanj, a mu ga je nekako izbil iz rok, nato se mu je začel opravičevati.Sodišče je kot pričo poklicalo tudi Rovanovo mater, a se je temu kot ožja sorodnica odpovedala. Babica, ki je stara 86 let, pa se je zaradi slabega zdravja sodišču opravičila.