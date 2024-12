Spet na delu goljuf! To je pridobil po nekaj klikih na spletne povezave

· Bodite pozorni, saj prejeta sporočila delujejo, kot da so bila poslana s strani bank;

· ta sporočila vedno vsebujejo povezavo, na katero je treba klikniti in vnesti podatke;

· banke nikoli ne pošiljajo tovrstnih sporočil s povezavami;

· ne klikajte na povezavo in ne vnašajte nobenih podatkov;

· sporočilo ignorirajte, pošiljatelja oziroma telefonsko številko pa blokirajte;

· ob morebitni zlorabi nemudoma obvestite svojo banko in oškodovanje prijavite policiji.