Spet kaos na primorki! Avtocesta zaprta, imamo ekskluzivni video nesreče

Primorska avtocesta je zaprta zaradi prometne nesreče med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani. Za osebna vozila možen obvoz po regionalni cesti Logatec - Vrhnika. Nastaja zastoj, javlja DARS.

Zaradi voznikov, ki prodajajo zijala, zastoj nastaja tudi v obratni smeri proti Kopru. Pristojni voznike opozarjajo, naj ne zavirajo in si ogledujejo prometne nesreče.

Iz posnetka nadzornih kamer je sicer razvidno, da so vozniki zgledno ustvarili reševalni pas. Opozarjamo pa, da kljub zapori vozniki ne smejo na avtocesti zapuščati vozil in se sprehajati po avtocesti. Spomnimo, pred kratkim smo poročali, da so nekateri celo igrali frizbi v zastoju.

Če ste na poti proti Ljubljani, ohranite mirne živce. Zamudili boste in glede tega ne morete storiti prav nič. Gneča je namreč nastala tudi na vzporedni regionalni cesti.

Zastoji so tudi na vzporedni regionalni cesti, saj vozniki zapuščajo avtocesto na priključku Logatec. FOTO: Dars

Video nesreče: to se je zgodilo

Naš zvesti bralec Matija nam je poslal posnetek nesreče. Kot je razvidno iz posnetka, je prišlo do nesreče tovornjaka, na cestišču pa je raztresen tudi tovor.

