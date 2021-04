Speljala z dvorišča in spregledala deklico na poganjalčku

Na Šercerjevi ulici v Celju so policisti PU Celje obravnavali prometno nesrečo z lažjimi poškodbami. V poročilu navajajo, da je starejša voznica pri vožnji z dvorišča stanovanjske hiše spregledala deklico na poganjalčku, ki je bila na sprehodu z materjo, in jo oplazila z vozilom. Deklica je padla in se lažje poškodovala.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: