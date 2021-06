Specialci v Kranjski Gori: našli so mrtvega

Četrtek je bil v Kranjski Gori sončen dan, turisti so srebali kavice in kosili po središču turističnega kraja. Prav nič ni kazalo, da se je še večer prej tam dogajala prava drama s tragičnim koncem: »Včeraj ob desetih zvečer je bilo še vse zamreženo, bili so policija in gasilci in reševalna služba,« nam je opisal prebivalec, ki živi nekaj hiš stran od prizorišča: »Nič takega nam niso povedali, mislil sem, da je kak vlom v bližnjo trgovino. Sploh si nisem predstavljal …« mu zastane beseda. Šele v četrtek so namreč prebivalci v pogovorih sestavili sliko o sredinem ...