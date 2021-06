Spečega brezdomca je Tim (37) dvakrat zabodel

Če bi bila ena od ran malce globlja, 43-letnega Koprčana Aljoše Erhatiča najverjetneje ne bi bilo več med živimi. Tako pa je zmogel toliko moči, da je prehodil slab kilometer do zdravstvenega doma, ker pa je bil ta zaprt, se je opotekel do policijske postaje in potožil, da je postal žrtev poskusa uboja. Njegovega skorajšnjega krvnika, 37-letnega brezdomca Tima Ulčarja s Celjskega, je zdaj doletela kazen. Veliki kazenski senat koprskega okrožnega sodišča mu je prisodil sedem let zapora. Če bi želel, bi ga ubil Ravno tako brezdomec Erhatič si je 22. oktobra lani v poznem večeru pripravil ležišč...