Špecala kavaškemu klanu in povzročila nepopravljivo škodo

Uslužbenki specializiranega tožilstva (SDT), ki je imela dostop do tajnih podatkov o izdanih odredbah za hišne preiskave in prikrite preiskovalne ukrepe in jih je domnevno posredovala članom kavaškega klana, so kriminalisti v torek odvzeli prostost in jo bodo s kazensko ovadbo privedli k dežurnemu preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča v Ljubljani. Trem soosumljencem so pridržanje odpravili in bodo zanje podali kazensko ovadbo po redni poti.

Kriminalisti so v torek opravili hišne preiskave na specializiranem tožilstvu in aretirali uslužbenko; ta se je seznanjala z vsebino dokumentov, jo fotografirala in posredovala osebam, ki do nje niso bile upravičene. Sodelovala je s tremi osebami z območja Ljubljane, ki so te podatke posredovale članom kriminalnih združb, ki so pod drobnogledom preiskovalcev.

Za tovrstno kaznivo dejanje je zagroženo osem let zaporne kazni. FOTO: Leon Vidic

Po besedah Matjaža Jerkiča, pomočnika direktorja Uprave kriminalistične policije, je s tem nastala nepopravljiva škoda. »Določeni osumljenci v konkretni kriminalistični preiskavi so namreč zaradi tega zapustili območje Republike Slovenije in niso bili prijeti.« S pomočjo odtekanja informacij sta se maja policijskemu prijetju izognila pomembna člana kriminalne združbe kavaški klan in sta še vedno na begu.

Preiskovalci so med preiskovanjem slovenske celice združbe, ki se je ukvarjala z mamili, že maja ob hišnih preiskavah zaznali sum, da so določeni člani posedovali podatke o načrtovanih aktivnostih kriminalistične policije. Julija so se ti sumi potrdili, s čimer je bilo seznanjeno tudi specializirano tožilstvo; to je podalo naznanilo suma storitve kaznivega dejanja zoper svojo uslužbenko (po neuradnih podatkih naj bi delala na vpisniku). V okviru svojega delovnega procesa je imela dostop do dokumentov, »ki so vsebovali najbolj občutljive in tajne podatke o aktualnih kriminalističnih preiskavah oziroma predkazenskih postopkih, ki so jih usmerjali državni tožilci SDT.

Seznanjala se je z vsebino dokumentov, vsebino fotografirala in jo v nasprotju s pravili službe in zakonodajo posredovala osebam, ki do teh podatkov niso bile upravičene. Pri tem je bilo ugotovljeno, da osumljenka pri izvrševanju kaznivih dejanj sodeluje s tremi osebami z območja Ljubljane,« pojasnjuje Jerkič.

Povezane osumljene osebe »so podatke posredovale članom kriminalnih združb, ki jih je preiskovala in jih še preiskuje kriminalistična policija«. S kriminalistično preiskavo, v okviru katere so izvajali tudi prikrite preiskovalne ukrepe, so potrdili, da so bili na tak način kriminalnim združbam posredovani tajni podatki v štirih zadevah, ki so jih vodile različne enote kriminalistične policije.

Osumljena uslužbenka je bila na specializiranem državnem tožilstvu zaposlena od leta 2016, varnostno preverjanje je nazadnje opravila pred dvema letoma.

Po besedah Darje Šlibar, vodje specializiranih tožilcev, ki so usmerjali predkazenski postopek, so ugotovili, da je uslužbenka tožilstva, ki je imela glede na naravo svojega dela dostop do tajnih podatkov, v nasprotju s svojimi dolžnostmi varovanja tajnih podatkov in iz koristoljublja sporočala tajne podatke o kriminalističnih dejavnostih in izvajanju prikritih preiskovalnih ukrepov nepoklicanim osebam, ki so to sporočale posameznim članom hudodelskih združb. Zaradi tega je bila uspešnost kriminalističnih preiskav okrnjena.

Na vrhovnem tožilstvu obžalujejo sum storitve kaznivih dejanj izdaje tajnih podatkov. »Ob tem izpostavljamo, da gre za zadevo, ki je v izključni pristojnosti specializiranega državnega tožilstva, ki je sum storitve kaznivih dejanj samo odkrilo in je doslej tudi ustrezno ukrepalo,« so sporočili iz urada generalnega državnega tožilstva Draga Škete.

Izdajala tudi sodna strojepiska

Sicer pa to ni prvi tak primer. Nekdanja strojepiska na ljubljanskem okrožnem sodišču je bila pred desetletjem obsojena, ker je osumljencem, ki so se znašli pod drobnogledom zaradi vpletenosti v trgovino z mamili, sporočila, da policija zoper njih izvaja prikrite preiskovalne ukrepe. Za svoje »storitve« je bila dogovorjena za plačilo 500 evrov, a je namesto tega sprejela zavitek s 17 grami kokaina (dejansko sladkorja, se je pozneje pokazalo).

V hišnih preiskavah na naslovih bivanja osumljencev in v prostorih tožilstva so zasegli listine, elektronske naprave (telefone, računalnike), pri enem od osumljenih tudi okoli pet kilogramov konoplje in pištolo beretta.

Skupina, ki so ji hoteli stopiti na prste, pa se je takrat za nekaj časa potuhnila. S tem je ne le ogrozila preiskavo, temveč v resno nevarnost spravila tudi tajna policijska delavca. Potem ko je kaznivo dejanje priznala in obžalovala, ji je sodišče izreklo osemmesečno zaporno kazen oziroma hišni zapor.