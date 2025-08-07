Soteskanje se je za 29-letnika slabo končalo, odpeljal ga je helikopter (FOTO)

Včeraj, 6. avgusta ob 17.26, so Policijsko upravo Nova Gorica obvestili, da se je zgodila nesreča med soteskanjem v kanjonu Fratarica blizu naselja Log pod Mangartom, in sicer si je ena oseba poškodovala nogo.

Po sedaj zbranih podatkih se je skupina 14 oseb pod vodstvom dveh vodnikov lokalnega podjetja, ki se ukvarja s tovrstno dejavnostjo, odpravila na soteskanje v Fratarico.

Pri skoku z ene od skal

Med samim soteskanjem je eden od udeležencev oziroma 29-letni državljan Nemčije pri skoku z ene od skal z višine približno pol metra ob doskoku v tolmunu poškodoval desno koleno.

Po nesreči je bilo na kraj napotenih devet članov oziroma dežurna ekipa GRS Bovec za reševanje v gorah, ki je poškodovanca na kraju oskrbela. Kasneje so poškodovanca prevzeli člani dežurne helikopterske ekipe GRS za reševanje v gorah in ga s helikopterjem Letalske policijske enote prepeljali na nadaljnje zdravljenje v splošno bolnišnico v Jesenice.

Policisti so glede na vsa ugotovljena dejstva tujo krivdo izključili.