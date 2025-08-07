PRI SKOKU Z ENE OD SKAL

Soteskanje se je za 29-letnika slabo končalo, odpeljal ga je helikopter (FOTO)

Med soteskanjem se je poškodoval 29-letni državljan Nemčije.
Fotografija: Na pomoč je priskočila Letalska policijska enota. FOTO: Letalska policijska enota
Na pomoč je priskočila Letalska policijska enota. FOTO: Letalska policijska enota

A. G.
07.08.2025 ob 18:05
A. G.
07.08.2025 ob 18:05

Včeraj, 6. avgusta ob 17.26, so Policijsko upravo Nova Gorica obvestili, da se je zgodila nesreča med soteskanjem v kanjonu Fratarica blizu naselja Log pod Mangartom, in sicer si je ena oseba poškodovala nogo.

Po sedaj zbranih podatkih se je skupina 14 oseb pod vodstvom dveh vodnikov lokalnega podjetja, ki se ukvarja s tovrstno dejavnostjo,  odpravila na soteskanje v Fratarico.

Pri skoku z ene od skal

Med samim soteskanjem je eden od udeležencev oziroma 29-letni državljan Nemčije pri skoku z ene od skal z višine približno pol metra ob doskoku v tolmunu poškodoval desno koleno.

Po nesreči je bilo na kraj napotenih devet članov oziroma dežurna ekipa GRS Bovec za reševanje v gorah, ki je poškodovanca na kraju oskrbela. Kasneje so poškodovanca prevzeli člani dežurne helikopterske ekipe GRS za reševanje v gorah in ga s helikopterjem Letalske policijske enote prepeljali na nadaljnje zdravljenje v splošno bolnišnico v Jesenice.

Policisti so glede na vsa ugotovljena dejstva tujo krivdo izključili.

FOTO: Letalska policijska enota
FOTO: Letalska policijska enota

