Sosedski spor končali možje postave

Zaradi sosedskih sporov so morali policisti na območju Policijske uprave Nova Gorica dvakrat posredovati, saj sprti niso našli skupnega jezika. Policisti so pomirili situaciji in obe zadevi zaključili kot kršitev javnega reda in miru.

»V torek popoldne so policisti PP Tolmin obravnavali primer kršitve javnega reda in miru v enem od naselij v Baški grapi na Tolminskem, kjer je izbruhnil spor med sosedi. V omenjenem sporu nihče ni bil poškodovan, so pa tolminski policisti zoper enega od udeležencev oziroma kršitelja uvedli prekrškovni postopek zaradi kršitve zakona o varstvu javnega reda in miru zaradi nasilnega in drznega vedenja,« je pojasnil tiskovni predstavnik Dean Božnik.

Tudi na Goriškem so imeli podoben primer, saj so policisti PP Nova Gorica odhiteli na teren zaradi spora med sosedi na območju Vrtojbe. »Policisti bodo kršitelju zaradi kršitve zakona o varstvu javnega reda in miru izrekli opozorilo,« je še pojasnil predstavnik novogoriških policistov.