PU Koper poroča, da sta se v soboto stepli sosedi v stanovanjskem bloku. »67-letnica je pričela žaliti 69-letnico, ta pa ji je rekla, naj bo tiho, in odšla v stanovanje. Kasneje je starejša o dogajanju pripovedovala drugim, kar je slišala 67-letnica, odšla za njo in ji v hrbet vrgla kamen, ga pobrala in jo še večkrat udarila po glavi.«



69-letnico so odpeljali v zdravstveni dom, 67-letnica pa bo kazensko ovadena.