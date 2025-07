Sosedje znoreli: v Kopru sredi noči glasno navijala glasbo, policistov nista upoštevala

V nedeljo ob 3.30 so sosedje koprskim policistom prijavili, da na Oljčni poti v Kopru nekdo navija glasbo zelo na glas. Policisti so na kraju preverili, a kršitelja nista želela sodelovati v postopku, in nista hotela izročiti dokumentov. 60-letniku in 50-letniku so izdali plačilni nalog zaradi več kršitev: preglasna glasba, ker nista izročila dokumentov, ker sta se nedostojno vedla do uradne osebe in ker nista upoštevala ukaza policistov.

V soboto zvečer je v koprskem lokalu moški nadlegoval goste. Nesramno se je vedel in goste pozival k pretepu. Med postopkom se ni umiril, zato so mu odredili pridržanje in mu izdali plačilni nalog za kršitev.

Dve uri prej pa so policisti dobili prijavo, da se pretepajo v portoroškem lokalu. Policisti so izsledili vozilo, s katerim so se odpeljali. Z razgovorom so ugotovili, da je bil eden od njih močno pod vplivom alkohola in se je nedostojno vedel, zato so ga prijatelji odpeljali stran. Pretepel pa ga ni nihče.