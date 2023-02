Sosedje junaško priskočili na pomoč

Ko je član Krajevne skupnosti Krško Alojz Božič izvedel, da se je v njegovem naselju, Gornje Pijavško je to, zgodil hud požar pri Martinčičevih, ki je po prvih informacijah ogrozil še njihov stanovanjski objekt, se je lahko samo prijel za glavo. Dobro jih pozna in ve, za kako marljivo družino gre. Predvsem pa ga je zaskrbelo, kaj se je zgodilo z njihovimi tremi otroki.

Prve informacije, ki so zakrožile, so namreč omenjale tudi štiri v požaru poškodovane osebe, da so dvema od teh krški poklicni gasilci pomagali vse do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči Krško ter da so reševalci vse poškodovane oskrbeli, dve osebi pa prepeljali v Urgentni center Splošne bolnišnice Brežice. Najprej se je govorilo, da naj bi vzrok za požar tičal v njihovem dimniku, pozneje, da je bila kriva elektrika.

Po zadnjih informacijah naj bi bila za nastalo škodo kriva elektrika. FOTO: PGE Krško

Na tem mestu naj omenimo še to, da je zagorelo ob 19.23 na zadnjo soboto v januarju ter da so že v sedmih minutah prihiteli tako gasilci Poklicne gasilske enote Krško kot tudi gasilci prostovoljnih gasilskih društev Krško, Dolenja vas in Gora. Vodja intervencije Boštjan Gabrič nam je povedal, da se je na kraju požara zbralo 18 gasilcev, med katerimi so bili štirje poklicni. Povedal je tudi, da jim je uspelo ogenj že ob 21.15 pogasiti, prezračiti objekt ter opraviti pregled s termovizijsko kamero, pozneje so vršili še požarno stražo. »Ob prihodu smo opravili hitri ogled stanja ter pri priči ugotovili, da gre za polno razvit požar mansardnega stanovanja. Ogenj je v tistem že preskočil tudi na del ostrešja. Požar smo najprej lokalizirali ter ga nato dokončno pogasili z notranjim in zunanjim napadom,« smo izvedeli.

Ker pa skope informacije, s katerimi je razpolagal Alojz Božič, ta stanuje kakšnega pol kilometra proč, tega niso niti približno navduševale, ne nazadnje ima v bližini svoj hlev, se je šel v nedeljskem jutru prepričat še na lastne oči. Ob požarišču je zagledal Toneta Martinčiča st., ne dolgo tega je, kar je v penziji. »Tone, kako je, kaj se je zgodilo?« »Veš, sploh nisem vedel, da gori,« mu je sprva dejal. »Televizijo sem gledal ...«

Reševalci so dva odpeljali na brežiško urgenco. FOTO: Janoš Zore

Pravzaprav pa je sama sreča, da imajo za sosede Bogovičeve. Ki so tedaj pred hišo ravno nekaj varili. Ter izpustili vse iz rok, zakaj presenetila jih je vse močnejša svetloba, ki je prihajala od sosedovih. Že v naslednjem trenutku so vedeli, za kaj gre, ter se junaško pognali, sploh 26-letni Jožko Bogovič, ta je bil najbolj neustrašen: četudi je bilo že vse v dimu in je streha že gorela, je vdrl v hišo ter poskušal z vedri vode reševati in gasiti. Na žalost pa se je pri tem sam najbolj nadihal strupenega dima in moral zato ostati na opazovanju v bolnišnici.

Najhujše so preskočili

Preostale tri, kot so nam sporočili z novomeške policijske uprave, so reševalci oskrbeli že na kraju samem. Alojz Božič je izvedel, da je bil med temi tremi tudi Tone st. »Ti, kaj pa se je zgodilo s tvojim sinom?« ga je še zanimalo.

Ker je skupnost na Pijavškem zelo povezana, ni nobenega strahu, da ne bi domačija Martinčičevih že v kratkem postala spet takšna, kot je bila.

Kljub temu da je škoda zaradi požara ocenjena na 10.000 evrov, da je ogenj zajel ostrešje in da so pogoreli tramovi kot tudi temu, da bo morala šestčlanska družina Martinčič nekaj časa živeti v bolj ali manj klavrnih razmerah, ima ta novica v celotni nesreči vendarle tudi svoj srečen konec. Ob čemer si je tudi Alojz Božič končno oddahnil. Saj je izvedel, da sta bila Tone ml. in njegova žena z otroki ravno na smučanju in da so tisto najhujše v bistvu preskočili ter se vrnili domov, ko o ognju ni bilo ne duha ne sluha več in ko so bile vidne pravzaprav samo še rane sobotnega požara.

Ker je skupnost na Pijavškem zelo povezana, ni nobenega strahu, da ne bi domačija Martinčičevih že v kratkem postala spet takšna, kot je bila. Ker sta ne nazadnje Tone, vzdrževalec pri Slovenskih železnicah, in njegova žena odlična ekološka kmetovalca, bodo omenjene rane že kmalu zakrpane, spomin na moreči ognjeni sobotni večer pa pozabljen.