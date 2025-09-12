Sosed prišel do njegovega okna, počepnil, a to še ni bilo vse

V četrtek ob 20.45 so ilirskobistriški policisti posredovali pred eno od stanovanjskih hiš, od koder je klical moški in povedal, da je sosed prišel do okna njegovega stanovanja, gledal skozi okno, nakar je počepnil, pri tem pa je v rokah držal neznani predmet, zaradi preteklih dogodkov z omenjenim sosedom pa se je počutil ogroženega, poroča koprska policijska uprava.

Policisti so v neposredni bližini izsledili 57-letnega domačina, ki je bil pod močnim vplivom alkohola. Med pogovorom s policisti se je ta začel nedostojno vesti do policistov, nakar mu je bilo strani policistov ukazano, da preneha s kršitvijo in pojasnjeno, da mu bo v nasprotnem primeru odrejeno pridržanje do streznitve. Slednji je kljub opozorilom in ukazom ponovno začel kričati in zmerjati policiste, zaradi česar mu je bilo odrejeno pridržanje. Zaradi kršitve javnega reda in miru so mu policisti izdali plačilni nalog.