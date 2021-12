Sosed oklofutal starejšega soseda, nato se je spravil nad njegovo ženo

S PU Koper so preko vikenda zaradi kršitev javnega reda imeli 16 intervencij.

V soboto ob 4. uri so policisti intervenirali v eni od vasi pri Kopru, kjer je partnerka napadla moškega, mu grozila z noži in se tudi sama poškodovala. Policisti zadevo obravnavajo kot kaznivo dejanje grožnje.

Isti dan so v Postojni policisti obravnavali kaznivo dejanje nasilništva. Sosed je namreč napadel in oklofutal starejšega moškega ter žalil njega in njegovo ženo. Nasilnež je bil hospitaliziran.