Sopotnico helikopter odpeljal v ljubljanski UKC

Ob 11.25 se je na regionalni cesti Ušnik–Plave v bližini naselja Sela pri Volčah v občini Tolmin zgodila prometna nesreča, v kateri sta voznik motornega kolesa in njegova sopotnica padla.



Skupina avstrijskih motoristov je vozila v smeri Doblarja. Drugi motorist, avstrijski državljan, je z motornim kolesom zapeljal najprej desno in na brežino, nato pa prek obeh smernih vozišč levo ter trčil v obcestno ograjo. Pri tem se je hudo poškodovala sopotnica.



Vojaški helikopter z ekipo nujne medicinske pomoči jo je prepeljal v UKC Ljubljana. Voznik je pri padcu utrpel lažje poškodbe, oskrbeli so ga reševalci nujne medicinske pomoči Tolmin in ga odpeljali v ZD Tolmin.



Na kraju so posredovali tudi policija in prostovoljni gasilci PGD Tolmin, ki so zavarovali območje nesreče in nudili pomoč ostalim prisotnim službam.



Voznika bodo kazensko ovadili, poroča novogoriška policijska uprava.

