V petek ob 11.01 je v naselju Radovlja, občina Šmarješke Toplice, voznik traktorja zapeljal s ceste in se naslonil na brežino. Sopotnica je pri tem padla s traktorja in se poškodovala.Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmarjeta so zavarovali in stabilizirali traktor ter pomagali reševalcem pri oskrbi in prenosu do reševalnega vozila.Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovanko odpeljali v novomeško bolnišnico, poroča uprava za zaščito in reševanje.