Sonce ga je zaslepilo, na prehodu zbil peški: ena je huje poškodovana

V torek ob 16.20 so bili policisti obveščeni o hujši prometni nesreči v Sežani, na Partizanski cesti. Možje v modrem so na kraju ugotovili, da je voznik osebnega avtomobila zaradi zaslepljenosti s soncem spregledal peški na prehodu za pešce in trčil vanju. Po trčenju sta bili 67-letna peška iz Sežane huje poškodovana, 15-letnica pa lažje. Obe so odpeljali v SB Izola.

Za 49-letnega povzročitelja, državljana Italije, sledi kazenska ovadba za kaznivo dejanje Povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti, so sporočili iz PU Koper.