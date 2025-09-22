Solzivec pred Supernovo: neznanec napadel 43-letnika, policija išče storilca

V soboto popoldne, okoli 16.30, je v bližini nakupovalnega središča Supernova v Novem mestu prišlo do nenavadnega incidenta. Policijo so obvestili, da je neznanec pred vhodom v center uporabil solzivec.

Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da sta se v trgovskem centru nahajala 43-letni in 24-letni občan. Ob izhodu iz objekta ju je pred vhodom pričakal neznanec, ki je 43-letnika poškropil s solzivcem. Napadeni je zbežal nazaj v notranjost centra, kjer je poiskal pomoč. Storilec mu ni sledil.

Na srečo 43-letnik ni utrpel telesnih poškodb. Policisti so na kraju pregledali posnetke varnostnih kamer in nadaljujejo z intenzivnim zbiranjem obvestil, da bi izsledili storilca, sporočajo s PU Novo mesto.