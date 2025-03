»Naša družba gre res v maloro. Nobenih zavor ni več, nobenih norm, spoštovanja, odraščanje naših otrok pa narekujejo ekrani in ta nori svet,« je zgrožen dejal starš devetošolca iz Novega mesta. Sin mu je povedal, v kaj so se podali njeni vrstniki. Posneli so spolno dejanje in ga menda objavili celo na snapchatu, posnetek pa naj bi eden od sodelujočih med kolegi ponujal za denar, zanj naj bi zahteval pet evrov. Med šolarji, ki vpletene devetošolce poznajo, je zato završalo. Eni so bili šokirani, drugi presenečeni in zgroženi, spet nekateri so z zanimanjem poskušali izvedeti podrobnosti. Sporn...