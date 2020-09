Šokantno odkritje policistov, ko so ustavili voznico s 6-letnim sinom

Koprski policisti so pri izvajanju kontrole na kontrolni točki na bivšem mejnem prehodu Fernetiči kontrolirali 35-letno državljanko Romunije, s stalnim prebivališčem v Avstriji, ki je iz Italije v Slovenijo vstopila z osebnim avtomobilom znamke Land Rover, italijanskih registrskih oznak. V vozilu je bil kot potnik njen 6-letni sin.



Med kontrolo so policisti posumili, da bi lahko bile identifikacijske oznake vozila ponarejene. Nadaljnji postopek so prevzeli koprski kriminalisti, ki so potrdili sum, da gre za vozilo s ponarejeno številko šasije in nepripadajočimi registrskima tablicami. Vozilo so, skupaj z listinami, zasegli.



V nadaljnjem postopku so ugotovili, da gre za osebni avtomobil, ki je bil v drugi polovici leta 2019 ukraden na območju Neaplja v Italiji. O ugotovitvah so obvestili pristojne italijansje organe, zoper voznico pa bo na Okrožno državno tožilstvo v Kopru podana kazenska ovadba zaradi utemeljenega suma kaznivega dejanja ponarejanja listin in prikrivanja.



Zaseženo vozilo, ki je vredno približno 25.000 evrov, bodo vrnili italijanskemu lastniku.



Policija ob tem opozarja, da Slovenija še vedno predstavlja območje, preko katerega iz srednje in zahodne Evrope po t.i. balkanski poti proti JV Evropi pošiljajo ukradena vozila.