Šokantno odkritje po 22 letih: umoril partnerico in ušel policistom, šele zdaj je jasno, kaj ga je doletelo

Policisti so sklenili preiskavo umora, ki se je zgodil daljnega leta 2001.

Enajstega julija 2001 zvečer je 49-letni domačin nasilno vstopil v prostore stanovanjske hiše na območju takratne Policijske uprave Postojna: »V tistem trenutku sta bili v stanovanjski hiši njegova 33-letna zunajzakonska partnerica in njena šestletna hčerka. Osumljeni je s strelnim orožjem (pištolo) večkrat ustrelil zunajzakonsko partnerico, da je na kraju dogodka umrla.«

Po krvavem dejanju se je z vozilom odpeljal do bližine državne meje s Hrvaško, vozilo zapustil in odšel neznano kam. Policisti so vozilo hitro našli, osumljenemu pa kljub večkratnim iskalnim akcijam in drugim aktivnostim niso prišli na sled. Storilec oziroma njegovo truplo ni bilo nikoli najdeno, leta 2016 je bil sodno razglašen za mrtvega.

Leta 2022 je bila vzpostavljena mednarodna baza podatkov DNK-profilov sorodnikov pogrešanih oseb. Na podlagi opravljenih naknadnih poizvedb prek omenjene baze je bilo ugotovljeno, da je bilo aprila 2008 v požgani kolibi v kraju Banska Bystrica na Slovaškem najdeno neidentificirano moško truplo. S primerjavami podatkov je bilo potrjeno, da gre za pogrešanega storilca opisanega umora.

O ugotovitvah je bilo s poročilom obveščeno pristojno Okrožno državno tožilstvo v Kopru.