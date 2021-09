Šokantni posnetek: to so posledice streljanja v BTC v Ljubljani (VIDEO)

V petek so bili v streljanju na tržnici v BTC poškodovani trije ljudje. Po do sedaj zbranih obvestilih policije sta bili dva ranjena s strelnim orožjem, eden pa poškodovan zaradi udarca s predmetom. Vsi se zdravijo v ljubljanskem kliničnem centru in niso v smrtni nevarnosti.Zdaj so v javnost prišli posnetki, medtem pa policija storilce še vedno išče.Na naše poizvedovanje, kako daleč je preiskava dogodka, jeiz PU Ljubljana skopo sporočila le: »Intenzivna preiskava trenutno še vedno poteka zato več informacij ne moremo posredovati.«Posledice streljanja si lahkoO tem, kdo so bili napadalci in kakšni so bili neporavnani računi, ki so privedli do strelskega obračuna, še ni jasno.Po neuradnih podatkih naj bi bila v obračun vpletena skupina Romov. Strelci so se na prizorišče po besedah enega od tam prisotnih pripeljali z BMW, izstopili in začeli streljati.