Ob dejstvu, da svojci na leto pogrešajo okoli 500 družinskih članov, je pomirjajoč podatek, da okoli 80 odstotkov pogrešanih izsledijo že prvi dan, kakor tudi, da jih je izjemno malo žrtev kaznivih dejanj. Pri pogrešanih so zelo pomembni takojšen odziv policistov ob prijavi izginotja, razjasnitev dejanskega stanja in preiskava vseh možnih osebnih in drugih dejavnikov, zaradi katerih je oseba nenadoma in nepričakovano zapustila svoje življenjsko ali delovno okolje. Teh dejavnikov največkrat ne vidijo in ne prepoznajo niti najbližji svojci, prijatelji ali sodelavci. Situacija je izjemno stresna...