Abramova našel v objemu Sarine mame: kje je Julija Adlešič?

Na celjskem okrožnem sodišču se je danes nadaljevalo sojenje Sebastienu Abramovu, ki mu tožilstvo očita umor nekdanje partnerice Sare Veber marca 2015. Sodni senat je tokrat zaslišal štiri sorodnike Vebrove. Niti danes na sodišče ni prišlo Abramovova partnerica Julija Adlešič, čeprav je bila vabljena kot priča.

Kot je povedal policist, ki je prišel na kraj dogodka, je Abramova našel v objemu Sarine matere, Sara pa je ležala na tleh. Ocenil je, da je bil Abramov vidno pretresen, govoril je, da bo ubil sebe, če bo Sara umrla. Po njegovih besedah je zdravnik Abramovu dal pomirjevalo, da se je umiril, saj je bil zelo vznemirjen in ni znal razložiti, kaj se je sploh zgodilo.

Sarina teta in stric prišla pred hišo Vebrovih

Sarina teta je povedala, da jo je brat poklical in ji rekel, da je Abramov po nesreči ustrelil Saro in je ta umrla. Potem se je skupaj z možem odpeljala pred hišo Vebrovih, vendar nista smela vstopiti. Izvedela sta, da se je Abramovu puška sprožila. Dejala je tudi, da sta imela Abramov in Sara ljubeč odnos in da jo je Abramov imel rad. Dodala je še, da naj bi Abramova policija po dogodku odpeljala v Psihiatrično bolnišnico Vojnik.

Njen mož je pojasnil, da je dogajanje pred hišo Vebrovih spremljal bolj od daleč, saj je srčni bolnik. Sarin oče je bil po njegovih besedah razburjen in je jokal. Sara je bila zanj tiho dekle, ni pa nikdar slišal, da bi se z Abramovom kdaj skregala. Sestra Sarine matere je dejala, da jo je poklical Sarin oče in povedal, da Sare ni več, saj jo je Abramov nenamerno ustrelil. Ko se je zgodila zadeva 'odrezana roka', so Sarini sorodniki začeli razmišljati, ali jo je Abramov res ustrelil nenamerno. Poudarila je tudi, da je Abramov na Sarin pogreb prišel pod vplivom zdravil.

Preiskava poteka v smeri umora na zahrbtni način

Policijska preiskava smrti Vebrove leta 2015 je dlje časa potekala v smeri nenaklepnega kaznivega dejanja povzročitve smrti iz malomarnosti. Konec aprila 2020 pa so celjski kriminalisti vložili ovadbo zoper Abramova. Očitajo mu kaznivo dejanje umora iz nizkotnih razlogov in na zahrbten način. Če bo spoznan za krivega, mu grozi do 30 let zapora.

Abramov, ki je zaradi domnevnega umora Vebrove v celjskem priporu, zanika obtožbe. Med preiskavo je dejal, da jo je ustrelil po nesreči med čiščenjem puške, saj da je bil prepričan, da v cevi ni nabojev.

Dve leti sočasno v zvezi s Saro in Julijo

Abramov je bil lani novembra sicer skupaj s svojima staršema in Adlešičevo že obsojen zaradi zavarovalniške goljufije. Starša Adlešičeve sta na zadnji obravnavi pričala, da je Abramov zvezo z njuno hčerjo začel leta 2013, kar pomeni, da je bil dve leti istočasno v zvezi s Saro in njo.