Šokantna noč: ujeli več kot 220 ilegalcev, mnogi nagneteni v nehumanih razmerah

Kombi, v katerem je bilo natlačenih 42 ljudi. FOTO: PU Ljubljana

Nehumane razmere

Ljubljanski policisti poročajo, da so v Podskrajniku ustavili renaulta masterja in v njem odkrili 42 (!) tujcev. 46-letni voznik in 50-letni sopotnik, oba slovenska državljana, sta v vozilu prevažala državljane Afganistana, Pakistana, Indije in Nepala, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Slovencema je bila zaradi suma kaznivega dejanja prepovedanega prehoda čez državno mejo ali ozemlje države odvzeta prostost.O tujcih, ki so jih tihotapci prevažali v nehumanih razmerah, poročajo tudi iz novomeške policijske uprave. Samo v torek so ujeli pet tihotaocev in več kot 220 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo.Okoli polnoči so policisti v Črnomlju ustavili kombi avstrijskih registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da državljan Ukrajine v vozilu prevaža 48 tujcev, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo. Kriminalisti so mu odvzeli prostost in zasegli kombi. Policisti so 28 državljanov Pakistana in 20 državljanov Bangladeša prepeljali na policijsko postajo, postopki z njimi pa še potekajo.V Podturnu pri Dolenjskih Toplicah so včeraj malo po 22. uri ustavili kombi slovenskih registrskih oznak. 36-letni voznik in 24-letni potnik, oba državljana Slovenije, sta v vozilu prevažala 22 državljanov Pakistana. Odvzeli so jima prostost in ju pridržali. Postopki s tujci še niso zaključeni.Okoli 17.30 pa so na območju Gornje Težke Vode ustavili audija in fiata italijanskih registrskih oznak. Državljan Afganistana (29) in državljan Kube (44) sta v vozilih prevažala devet tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Tihotapcema so odvzeli prostost in ju pridržali ter jima zasegli vozila.Policisti PU Novo mesto so med 18. avgustom od 6. ure in 19. avgustom do 6. ure na območju Ručetne vasi, Damlja, Lokev, Starega trga ob Kolpi, Preloke, Učakovcev (PP Črnomelj), Koroške vasi, Vahte (PP Novo mesto) izsledili in prijeli še 148 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki z 79 državljani Pakistana, 50 državljani Bangladeša, 12 državljaniAfganistana in sedmimi državljani Maroka še niso zaključeni.