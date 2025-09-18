Šokanten posnetek z ene izmed slovenskih šol, zadevo že preiskuje policija (FOTO)

Po spletu je zakrožil šokanten posnetek vrstniškega nasilja. Na šolskem stranišču so tako trije dijaki, ko v nekem trenutku eden od njih z vso silo v obraz udari drugega, medtem ko tretji vse skupaj zgolj opazuje.

PU Novo mesto: preiskujemo kaznivo dejanje nasilništva

Incident naj bi se, kot je zapisano ob posnetku, zgodil na eni od srednjih šol v Novem mestu. Zato smo se obrnili na PU Novo mesto. Jože Piletič nam je zatrdil, da v zadnjem mesecu niso dobili nobene prijave nasilja v šolskih centrih na Dolenjskem. Je pa dodal, da so s posnetkom seznanjeni in zadevo že preiskujejo. Potrdil je še, da policija preiskuje kaznivo dejanje nasilništva.

Do vsake oblike nasilja ničelna toleranca

Matej Forjan iz Šolskega centra Novo mesto nam je najprej pojasnil, da se incident ni zgodil pri njih, kot je navedeno ob posnetku, pač pa je nastal na eni od drugih srednjih šol v Novem mestu. »Žal se po družbenih omrežjih lahko piše in objavlja vse, kar komu pade na pamet, hkrati se pa žal verodostojnost objav redko preveri. Po zagotovilih policije je dogodek že raziskan, kar pomeni, da so z identitetami storilcev seznanjeni.«

Na vsako prijavo reagiramo takoj. Postopek vključuje pogovor z vsemi vpletenimi, obveščanje staršev in po potrebi sodelovanje s policijo ali drugimi pristojnimi službami. Naš cilj je vedno zaščititi žrtev in preprečiti ponovitev dogodka.

Dodal je še, da imajo v Šolskem centru Novo mesto do kakršne koli oblike nasilja – fizičnega, psihičnega ali spletnega – popolno ničelno toleranco. »To pomeni, da vsak primer jemljemo resno in ga obravnavamo takoj, ne glede na njegovo težo ali okoliščine. Primerov fizičnega nasilja na naši šoli je zelo malo.« »Lahko rečemo, da so to posamezni in osamljeni dogodki, ki ne odražajo splošnega vzdušja v šoli. Večina naših dijakov je odgovorna in spoštuje pravila, zato tovrstna dejanja ostajajo izjema, ne pravilo. Nasilje se ne pojavlja izrazito v določenih letnikih ali programih, saj gre večinoma za posamezne incidente, ki niso vezani na določeno starostno skupino. Ni mogoče govoriti o tem, da bi bili starejši dijaki problematičnejši – največkrat so vpleteni posamezniki, ne pa celotni oddelki ali generacije. Ne opažamo, da bi se nasilje povečevalo. Ravno nasprotno, z rednim preventivnim delom, pogovorom, vključevanjem staršev in sodelovanjem z zunanjimi institucijami smo dosegli, da se dijaki zavedajo posledic nasilja in pomena varnega ter spoštljivega okolja,« je še dodal Forjan.

