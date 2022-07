Šokantni posnetek pijane voznice na slovenski avtocesti: vozila v napačno smer in ogrožala življenja (VIDEO)

O grozljivem početju voznice smo že poročali, zdaj pa smo prejeli tudi posnetek nadzornih kamer, ki kaže, kako močno je voznica ogrožala varnost na cesti.

Posnetek, ki prikazuje pijano voznico, nam je posredovala Družba RS za avtoceste (Dars). Iz njega je razvidno, da je voznica vozila v napačno smer po avtocesti v smeri Grosuplja. Pri tem je imela prižgane vse štiri smernike, vožnjo je nadaljevala tudi skozi predor Golovec in nato naprej proti Grosuplju. Policisti so jo ustavili med predoroma Debeli hrib in Mali vrh.

Pri 47-letni voznici so ugotovili, da je vozila pod vplivom alkohola – alkotest je pokazal 0,89 mg/l. Odvzeli so ji vozniško dovoljenje in odredili strokovni pregled.

Če na avtocesto zapeljemo v napačno smer

Iz podatkov o stanju voznikov, ki vozijo v napačno smer, prevladujejo vinjenost (oziroma druge omame), vpliv jemanja zdravil, utrujenost, starost in v tej povezavi zdravstvene težave, pravijo pri Darsu. »Ugotovljeno je, da voznik, ki je popolnoma trezen, zdrav in priseben, redko naredi takšno napako oziroma prekršek. Takšen voznik (ki se mu to 'ponesreči') pa večinoma odgovorno ravna in se ustavi, poišče pomoč in naredi vse, da prepreči prometno nezgodo.«

»Če se nam zgodi, da po avtocesti peljemo v napačno smer, takoj ustavimo vozilo. Po možnosti to storimo zunaj vozišča in tako, da ne ogrožamo sebe in drugih udeležencev prometa. Nemudoma obvestimo policijo ali pokličemo na prometnoinformacijski center na tel. št. 1970, kjer bodo poskrbeli za ustrezno zavarovanje kraja,« so jasni pri Dars.

Če vozilo na avtocesti vozi proti meni

»Vozniki, ki izvedo, da se jim po avtocesti iz nasprotne smeri približuje vozilo, naj zmanjšajo hitrost, ne prehitevajo (največkrat je namreč vozilo v napačni smeri na prehitevalnem pasu), po potrebi vključijo vse varnostne utripalke in vozijo še posebej previdno. O vozniku, ki vozi v napačni smeri, naj obvestijo policijo ali prometnoinformacijski center,« opozarja Dars.