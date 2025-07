Šok za občana Idrije: medved stekel proti njemu, dvignil je roke in kričal

Občan Idrije se je v bližini naselja Zavratec na jutranjem sprehodu srečal z medvedom, ki je iz gozda stekel proti njemu. Občan se ni imel kam umakniti, zato je dvignil roke in začel kričati. Medved se je še dvakrat zapodil v moškega, medtem ko se je umikal nazaj. Nato se je uspel umakniti, medved pa je stekel nazaj v gozd, so sporočili s policije.

Medved se je približno dva metra od občana ustavil in se nato za trenutek umaknil, med umikanjem občana pa se je še dvakrat zapodil proti občanu in se pred njim ustavil. Občan se je umaknil, ko je dobil dovolj prostora. O srečanju je obvestil pristojne službe, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.