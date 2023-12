Šok v Velenju, okoli 8. ure opazili utopljeno osebo

Kot poroča Uprava RS za zaščito in reševanje, je bila ob 7.51 v reki Paka v Velenju bila opažena utopljena oseba. Gasilci PGE Velenje so zavarovali kraj dogodka, osebo potegnili iz reke ter pričeli s TPO do prihoda reševalcev NMP.

Oseba je preminula. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.