Šok, v stanovanju so se vnela oblačila na osebi

Včeraj ob 15.13 so se v Prijateljevi ulici v Ljubljani v stanovanju vnela oblačila na osebi. Osebo je pogasila soseda. Gasilci GB Ljubljana so jo oskrbeli skupaj z reševalci NMP.

Gasilci so pregledali stanovanje, izmerili koncentracijo plinov in preventivno odklopili plinsko napeljavo, piše Uprava RS za zaščito in reševanje.