Šok v Šentjerneju: avto menda zažgali znanemu občanu, poslanka SDS udarila z zapisom (FOTO)

V noči na 24. avgust so bili novomeški policisti obveščeni o požaru osebnega avtomobila na Trdinovi cesti v Šentjerneju. Gasilci so ogenj omejili in pogasili, policisti pa so opravili ogled kraja in nadaljujejo s preiskavo okoliščin. O ugotovitvah bo obveščeno pristojno tožilstvo, so sporočili s PU Novo mesto.

Na dogodek se je burno odzvala poslanka SDS Anja Bah Žibert, ki je na družbenih omrežjih zapisala, da se ji »obrača želodec«, ko vidi, kam je pripeljala država. Opozorila je, da se krajanom jemlje občutek varnosti, povzroča škoda in bolečina, oblast pa po njenem mnenju ne ukrepa učinkovito.

Po njenem mnenju so Romi zažgali avtomobil Šentjernejčanu, ki je s tem vozilom sodeloval v povorki ob občinskem prazniku Jernejevo in spremljal kočijo. »V času občinskega praznika Jernejevo so Romi Šentjernejčanu, ki ga tudi osebno poznam in vem, da se nanj lahko vedno zaneseš in bo vedno priskočil na pomoč, ponoči zažgali avto. Zažgali so avto človeku, ki je s tem vozilom sodeloval v povorki ob občinskem prazniku in spremljal kočijo. V 'zahvalo za pomoč', pa so mu Romi avto zažgali. To so v prvi vrsti kriminalci. In tako jih je tudi treba obravnavati. Vozilo, ki ga potrebuje za opravljanje svojega dela. Zažgali so avto človeku, ki se je vedno odzval, ko je druge doletela nesreče. Brez pomisleka.« je ogorčeno zapisala.

Policisti nadaljujejo s preiskavo okoliščin.