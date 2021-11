Danes ob 9.25 se je v Spodnjem Kašlju, občina Ljubljana, v Ljubljanici utapljala občanka.

Iz vode jo je rešil domačin.

Gasilci GB Ljubljana in PGD Zalog - Spodnji Kašelj so jo oskrbeli in prenesli z obrežja do reševalnega vozila.

Prepeljali so jo v UKC Ljubljana, poroča uprava za zaščito in reševanje.