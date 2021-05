Šok v Piranu! Na domu znanega zdravnika naj bi umrl 23-letnik

V Piranu je v tem tednu umrl 23-letnik, do smrti pa naj bi prišlo na zabavi, in sicer v stanovanju znanega obalnega zdravnika. Kot piše lokalni portal regionalobala.si, naj bi se nesrečnik s prijatelji zabaval na zasebni zabavi, nato pa je zaspal, prijatelji pa naj bi šele zjutraj ugotovili, da je z njim nekaj narobe.Reševalci so 23-letnika oskrbeli in odpeljali v izolsko bolnišnico, od koder so policiste nekaj ur kasneje obvestili, da je umrl. Odrejena je bila sodna obdukcija.Kriminalisti nadaljujejo zbiranje informacij zaradi ugotavljanja suma storitve kaznivega dejanja, poroča PU Koper.