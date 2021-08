Šok v okolici Ljubljane: v hišo jim je priletela ogromna skala (FOTO)

Skala je poškodovala notranjost hiše. FOTO: PU Ljubljana

Poletja je konec

Okoli 16. ure se je sprožil zemeljski plaz, pri čemer je večja skala priletela v bivalni objekt v Zagorici pri Dolskem v občini Dol pri Ljubljani, poroča uprava za zaščito in reševanje.Skala je poškodovala bivalne prostore kuhinje in dnevne sobe ter električno in vodovodno napeljavo. Poškodovanih ni bilo. Na kraju dogodka je bil tudi župan občine.Na Agenciji RS za okolje (Arso) navajajo, da se je s hladno fronto zaključila poletna vročina. Kot so zapisali na Facebooku, nič ne kaže, da bi se živo srebro do konca avgusta v notranjosti Slovenije povzpelo bistveno nad 25 stopinj Celzija.Po Sloveniji je danes sicer padlo od 10 do 30 milimetrov padavin, kar je koristno tako za omilitev suše, kot tudi požarne ogroženosti predvsem na Primorskem.