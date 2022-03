V Ljubljani zalotila neznanca, ko je vstopil v njeno stanovanje

V četrtek okoli 11. ure je na območju Bežigrada neznanec vstopil v stanovanjski blok, odprl vrata odklenjenega stanovanja in vstopil. Pri tem ga je zalotila stanovalka. »Storilec je iz stanovanja odtujil ključe, a jih je nato na hodniku odvrgel,« poroča PU Ljubljana. Policisti storilca še iščejo. Visok je okoli 170 cm, star od 30 do 40 let, srednje postave in temnejših oči, oblečen pa je bil v temna oblačila. Nosil je tudi podkapo in rokavice.

Policija svetuje (nelektorirano): »Zaklepajte vrata tudi, ko ste doma ali pa zapustite stanovanje samo za nekaj minut! Storilci izkoristijo vsako priložnost, nemalokrat pa tudi opazujejo kdaj boste zapustili stanovanje ali pa vas poskušajo s pretvezo zvabiti iz njega (pozvonijo in se predstavijo kot dostavljavci, vas prosijo, da pridete pred blok in podobno).«