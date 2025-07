Šok v Kopru: iz garaže ustrelili 13-letnika na skuterju!

Na Istrski cesti v Kopru se je v sredo okoli 18. ure odvila srhljiva drama, ki bi se lahko končala tragično. Med vožnjo s skuterjem je bil 13-letni otrok tarča nepredstavljivega dejanja – nekdo iz garažne hiše ga je ustrelil s paintball pištolo.

Po poročanju policije je kroglica s paintball pištole 13-letnika med vožnjo zadela, zaradi česar je padel s skuterja. Po prvih podatkih naj bi utrpel lažje telesne poškodbe.

Policija primer obravnava z vso resnostjo. Kot so sporočili, zadevo intenzivno preverjajo in zbirajo informacije, ki bi pripeljale do storilca.

Nevarno početje brez opravičila

Paintball orožje ni igrača, še posebej ne v rokah nepremišljenih posameznikov. Uporaba v javnem prostoru, usmerjena proti ljudem, še posebej otrokom, je nevarna in kazniva. Kdor stoji za tem napadom, se bo moral soočiti s posledicami svojega dejanja.