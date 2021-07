Šok: nenadoma se je zgrudila, oživljanje ni bilo uspešno

Ob 9.11 je v naselju Muljava v občini Ivančna Gorica oseba nenadno obolela in ni kazala znakov življenja, poroča uprava za zaščito in reševanje.Poleg reševalcev nujne medicinske pomoči iz Ljubljane in zdravnika ZD Ivančna Gorica so posredovali tudi gasilci PGD Muljava. Osebi so nudili prvo pomoč z oživljanjem.Kljub hitri pomoči reševalnih služb je oseba umrla na kraju.