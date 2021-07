Šok: nenadoma je obolela, ni ji bilo več pomoči

Linija med življenjem in smrtjo je zelo tanka, kar se je ponovno pokazalo danes popoldne, ko je ob 15.45 v Zalogu pri Moravčah nenadno obolela oseba.



Reševalci nujne pomoči Ljubljana in gasilci CZR Domžale so osebi nudili prvo pomoč z oživljanjem. Oseba je kljub hitri intervenciji reševalnih služb umrla na kraju dogodka.

