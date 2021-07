Okoli 2.30 so bili ljubljanski policisti obveščeni o tatvini na počivališču avtoceste pri Lomu. Ugotovljeno je bilo, da je neznanec v času, ko so oškodovanci spali v vozilu, odprl vrata in iz notranjosti odtujil denarnico, v kateri je bilo okoli 1200 evrov.



Policisti zadevo preiskujejo.

