Šok na Gorenjskem: sredi noči s kombijem priletel v hišo, oseba ukleščena

Okoli poldruge ure so prebivalci stanovanjske hiše v Hobovšah v občini Gorenja vas - Poljane doživeli pravi šok. V njihov dom je namreč trčilo kombinirano vozilo, poroča uprava za zaščito in reševanje.



Gasilci PGD Škofja Loka in Sovodenj so zavarovali kraj nesreče, stabilizirali steno objekta, s tehničnim posegom iz vozila rešili ukleščeno osebo, nudili pomoč reševalcem NMP Škofja Loka, na vozilu odklopili akumulator in očistili vozišče. Objekt ni več primeren za bivanje.

