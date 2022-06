Šok na bazenu v Ljubljani: negibnega otroka potegnili iz vode

V nedeljo malo pred 14. uro so bili ljubljanski policisti obveščeni, da je v enem od ljubljanskih kopališč mlajši otrok nenadzorovano odšel v bazen in se pričel utapljati. Negibnega ga je iz bazena izvlekel reševalec iz vode, ki je otroku tudi takoj nudil prvo pomoč in ga oživljal do prihoda reševalnega vozila. Otroka so odpeljali v UKC Ljubljana in je po prvih podatkih zunaj smrtne nevarnosti.

Policisti zadevo preiskujejo, o ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.