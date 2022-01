Šok na avtocesti: s kombijem vozil v napačno smer

Nekaj pred tretjo uro popoldne je Dars obvestil policiste PU Novo mesto, da na cesti od Brežic proti Obrežju voznik belega kombija vozi v nasproti smeri (od Obrežja proti Brežicam). »Operativno-komunikacijski center je na kraj poslal več policijskih patrulj, ki so pregledale avtocesto in ustavile promet na priključkih na avtocesto oziroma upočasnili promet. Nekaj minut po tretji uri se je na mejni prehod Slovenska vas pripeljal voznik belega kombija, ki je ustrezal opisu. Policisti so kljub temu preverili avtocesto in priključke, kjer pa posebnosti niso ugotovili. Prometni policisti so se posvetili vozniku na mejnem prehodu in ugotovili, da gre za pravega voznika in vozilo,« so zapisali v policijskem poročilu. 66-letnega voznika bodo kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem promet. Vzroke in okoliščine dogodka policisti še preiskujejo.