Sojetniki zažgali morilca (FOTO)

Zapor na Dobu, soba 31 prvega oddelka. Zaporniki, ki so bivali z enim najbolj razvpitih morilcev pri nas, Robertom Supančičem iz Zgornje Kungote, ki je leta 2003 umoril mamo, dobrih 10 let pozneje pa še očeta, so se odločili, da ga malo prevzgojijo. Na primer tako, da je moral slečen v sobi na vseh štirih lajati kot pes pa s tal z usti pobirati čips. Enkrat sta ga dva celo obesila, a se je rjuha vdala in obešeni se je rešil, čeprav je zaradi zadrgnjene zanke za trenutek izgubil zavest. Milošu Stojanoviču je tožilka ponudila 8 mesecev zapora. Ko je moral nekega dne prav tako čakati na vseh štir...