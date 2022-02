Sojenje Klemnu Kadivcu, Bojanu Stanojeviću in Draganu Čikojeviću, obtoženim ugrabitve Danijela Božića in poskusa ugrabitve Žarka Tešanovića novembra predlani v Ankaranu, se zaradi zahtev obrambe in očitkov sodnici Nataši Tomazini Tonejc, koprskemu okrožnemu in višjemu sodišču vedno bolj zapleta. Zamero pa Kadivec in Čikojević očitno gojita tudi do novinarjev, nekaterim namreč povsem neutemeljeno očitata prijateljevanje z družino zverinsko umorjenega Božića. Neprestane poglede, predvsem Kadivca, menda enega od vodij slovenske celice Kavaškega klana, srepo uperjene v novinarje, ki spremljajo so...