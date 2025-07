Sojenje Tribušonu zaradi spolnega nadlegovanja stoji, naj bi bil hudo bolan

Kazenski postopek proti igralcu in nekdanjemu profesorju Akademije za gledališče, radio, film in televizijo (AGRFT) Matjažu Tribušonu je že dlje v zastoju, poroča Dnevnik. Razlog so resne zdravstvene težave obdolženca, zaradi katerih je bilo več predobravnavnih narokov odpovedanih, novega pa sodišče sploh še ni razpisalo.

Tribušonovo zdravstveno stanje naj bi bilo tako resno, da ni mogoče napovedati, kdaj bi se postopek lahko nadaljeval.

Ovadba zaradi spolnega nadlegovanja

Postopek proti Tribušonu se je začel, ko je igralka Mia Skrbinac javno razkrila, da jo je kot profesor na AGRFT spolno nadlegoval. Prijavi se je pridružila še skupina študentov, AGRFT pa je sprožila disciplinski postopek, ki se je končal z izredno odpovedjo delovnega razmerja.

Policijska preiskava je privedla do kazenske ovadbe, tožilstvo pa je konec leta 2022 vložilo obtožnico zaradi kršitve spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja, za kar je zagrožena zaporna kazen od enega do osmih let.

Igralka Mia Skrbinac je javno razkrila, da jo je kot profesor na AGRFT spolno nadlegoval. FOTO: Mgl

Medtem ko kazenski postopek stoji, je delovno sodišče že odločalo o Tribušonovi tožbi proti AGRFT in ljubljanski univerzi, s katero je zahteval razveljavitev odpovedi in vrnitev na delovno mesto. Sodišče je tožbo zavrnilo, sodbo pa sta potrdili tudi višje in vrhovno sodišče. Ustavno sodišče njegove ustavne pritožbe ni sprejelo v obravnavo, saj ni ugotovilo kršitev človekovih pravic. Tribušon zdaj napoveduje pritožbo na Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP).

Obremenilna pričevanja in zavrnjene obtožbe

V sklopu delovnopravnega postopka so študentje podali natančna pričevanja o neprimernem vedenju profesorja – od spolno sugestivnih pripomb do fizičnih dotikov. Tribušon je vse obtožbe zanikal in jih označil za »insinuacije« ter poskus očrnitve s strani medijev in študentov.

Primer tako ostaja brez epiloga v kazenskem postopku, a s pravnomočno potrjeno odpovedjo in neuspešno pravno bitko na vseh slovenskih instancah. Tribušonovi odvetniki pa že pripravljajo vlogo za evropsko sodišče.