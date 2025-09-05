Sojenje materi zaradi smrti otroka v razgretem avtu: to pravita pediater in zobozdravnik

Na celjskem sodišču je danes na sojenju materi otroka, ki je leta 2023 umrl v razgretem vozilu v Svetem Lovrencu pri Preboldu, in njenemu partnerju, med drugim pričal žalski pediater Andrej Mlakar. Po njegovih besedah je bilo zdravje otroka primerno, materi pa ne more očitati zanemarjanja.

Po besedah pediatra je na pregledih do otrokovega prvega leta življenja ocenil, da je bil njegov razvoj ustrezen. Je pa povedal, da mati ni vedno prišla na dogovorjeni termin pregleda in so morali iskati nadomestne.

Prav na dan smrti otroka je medicinska sestra, ki je delala s pediatrom, klicala mater zaradi pregleda otroka, a ni bila dosegljiva na mobilni telefon, je dejal Mlakar. Na vprašanje tožilca, ali bi lahko mami očital zanemarjanje otroka, pa je pediater odgovoril, da po evidencah, ki jih ima, tega ne more.

Dentist: Ustna higiena je bila neustrezna

Na sojenju so prebrali tudi izvedensko mnenje ljubljanskega dentista Marka Vavpotiča iz avgusta letos. Otrok, ki je bil ob smrti star nekaj manj kot dve leti, ni bil nikdar pri zobozdravniku. Vavpotič je ocenil, da je bila ustna higiena neustrezna oziroma ustna votlina ni bila ustrezno vzdrževana. Higiena je pri otrocih pogosto povezana s socialnim statusom staršev in njihovo izobrazbo, je ob tem opozoril dentist.

Dejal je tudi, da bi moral otrok v času življenja priti k zobozdravniku dvakrat ali trikrat, mati pa ga ni nikoli pripeljala. Na otrokovem zobovju sicer ni zaznal obrabe tkiv, osnovna oblika zobovja pa je bila ohranjena.

Na vprašanje, ali je na zobovju našel sledi sintetične droge PHP, je Vavpotič odgovoril, da med izdelavo mnenja ni imel podatkov o tem.

Sojenje za smrt otroka v Svetem Lovrencu. FOTO: Mojca Marot, Slovenske novice

Pregled posnetkov nadzornih kamer

Odvetnik otrokove matere je medtem od sodnega senata zahteval angažiranje izvedenca informacijske stroke za pregled posnetkov nadzornih kamer, nameščenih na hišo, v kateri je živel otrok.

Kot je dejal, to zahteva, ker manjkajo posnetki kamer na dan smrti otroka od 8. do 12. ure. V tem času je bilo po njegovih besedah premaknjeno vozilo, v katerem je otrok umrl. Rad bi ugotovil, kdo je to storil.

Tožilec je ocenil, da je zahteva zagovornika zapoznela, ker so bili posnetki zaseženi med preiskavo. Napovedal je, da se bo do zahteve opredelil naknadno v pisni obliki.

Soobtoženega niso uspeli pripeljati zaradi pomanjkanja paznikov

Na današnjem sojenju je bilo tudi predvideno zaslišanje izvedenca psihiatrije Petra Preglja, a ker iz Celjskih zaporov zaradi pomanjkanja paznikov na sodišče niso mogli pripeljati soobtoženega, bo izvedenec zaslišan 25. septembra.

Obtožnica sicer materi umrlega otroka in njenemu partnerju očita štiri kazniva dejanja. To so povzročitev smrti iz malomarnosti, zanemarjanje mladoletnih oseb, surovo ravnanje ter promet s prepovedanimi drogami.

Še ne dve leti star deček je 20. junija 2023 umrl zaradi dolgotrajne izpostavljenosti vročini. Po oceni tožilca Jeseničnika je bil več ur v pregretem vozilu in ob tem privezan v otroškem sedežu, zato je prišlo do odpovedi tako možganov kot srca.

Po tožilčevih besedah je otrok živel v neprimernih razmerah, saj so bile v hiši prepovedane droge, do katerih naj bi imel dostop. Otrok je imel zanemarjeno zobovje, ogrožen je bil tudi njegov zdrav razvoj, še piše v obtožnici.