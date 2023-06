Kavaški klan je s svojo slovensko celico, ki naj bi jo vodil Klemen Kadivec, slovenske organe pregona postavil pred nove varnostne izzive. V zadnjega pol leta, odkar na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani pred sodnikom Tomažem Bromšetom poteka sojenje 14 domnevnim članom omenjene celice, je mogoče to opaziti na skoraj vsakem koraku. 14 domnevnim mafijcem sodijo v Ljubljani. Obtožene med prevozom do sodišča spremlja konvoj do zob oboroženih specialcev, poostren varnostni režim je tudi v sodni dvorani. Vse to menda tudi za to, da se prepreči morebitna »reševalna akcija« za obtožena brata Kadi...