Sojenje Gregorju Ducmanu: Po še enega psihiatra?

»Po pregledu medicinske dokumentacije ugotavljam, da je šlo pri obdolženem v času storitve kaznivega dejanja za več sočasnih motenj. Bil je pod vplivom substanc, saj je bil tudi že v preteklosti kar trikrat predoziran in zato v komi, kar je privedlo tudi do hudih okvar možganovine in psihoz.

Prav tako ima obdolženi osebnostno motnjo in duševno motnjo, kar vse je tudi posledica dolgotrajne zlorabe drog,« je na celjskem sodišču, kjer sodijo 37-letnemu Gregorju Ducmanu, ki je marca lani v Zalogu pri Šempetru umoril mamo in poskušal umoriti tudi očeta, na eni prejšnjih obravnav pojasnila izvedenka psihiatrične stroke Bojana Avguštin Ahčin.

Drugače pa je menil izvedenec psihiatrične stroke Peter Pregelj, ki je povzel tudi mnenje komisije za fakultetna izvedenska mnenja pri ljubljanski medicinski fakulteti. Kot je dejal, je pri obdolženem ugotovil sindrom odvisnosti od več psihoaktivnih snovi in neopredeljeno osebnostno motnjo, pri čemer ni mogoče razmejiti, kolikšen delež gre pripisati razvojnim vplivom, koliko pa možganskim poškodbam, ki so posledica zlorab različnih psihoaktivnih snovi.

»Oboje je bilo prisotno tudi v času tragičnega dogodka in oboje je vplivalo na sposobnost njegovega ravnanja. Ni pa mogoče ugotoviti psihične motnje, zaradi katere ne bi bil zmožen razumeti svojega ravnanja ali bi bilo njegovo ravnanje bistveno zmanjšano,« je poudaril Pregelj. Prav to, da se mnenji dveh izvedencev psihiatrične stroke razlikujeta, je razlog, da je zagovornica obdolženega Ducmana Rosita Gabrilo sodišču predlagala, da angažira še enega izvedenca psihiatra, ki naj v mnenje vključi tudi psihiatra klinične psihologije.

Nasprotno, da je bilo mnenje komisije za fakultetna izvedenska mnenja dovolj prepričljivo, pa meni tožilstvo. »Če pa bi se sodišče kljub temu odločilo, da angažira še drugega izvedenca psihiatrične stroke, predlagam, da še prej zasliši specialistko psihiatrije Valentino Winkler Skaza, ki je bila dežurna v svoji ambulanti psihiatrične bolnišnice Vojnik na dan, ko so Ducmana tja pripeljali iz celjske bolnišnice,« je dejala tožilka Marija Sladič.

A Winkler Skazova pri obdolženem takrat ni ugotovila kakšnih posebnosti. Prav tako je obramba predlagala angažiranje izvedenca, ki se ukvarja z boleznimi odvisnosti. Šele po zaslišanju Winkler Skazove pa se bo senat odločil, ali bo sledil predlogu obrambe ali ne. Sojenje se bo tako nadaljevalo sredi aprila.

Spomnimo, da se Ducman na sodišču zagovarja zaradi krvavega zločina, ki ga je zagrešil marca lani, ko je na grozovit in zahrbten način z večjim kuhinjskim nožem umoril svojo mamo, nato pa se je spravil tudi na očeta, ki pa mu je uspelo pobegniti. Ducman zanika, da bi bil kriv za krvavi zločin, v zagovoru pa je večinoma navajal blodnje, demone in črno magijo, ki da ga je obsedla. Z drogami je sicer zasvojen že od najstniških let.