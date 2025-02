Sojenje Arkliniču za umor matere štirih otrok: Sin ni bil slab človek

Na ptujskem sodišču se je z zaslišanjem prič nadaljevalo sojenje 38-letnemu Tomažu Arkliniču, ki mu tožilstvo očita sodelovanje pri umoru svoje žene, ki ga je marca lani v okolici Kidričevega zagrešila 34-letna Aleksandra Škamlec. To so decembra obsodili na 28 let zapora.

Po branju obtožnice ter pisnega zagovora Arkliniča, ki je vmes trdil, da se umora ne spomni, je sodišče že zaslišalo nekaj izvedencev in prič, predvsem bližnjih svojcev pokojne, ki so med drugim odločno zanikali, da bi pila alkohol, kot je trdil obtoženi, namreč da se z njo »ni dalo živeti«. Prebrali so tudi pričanje žrtvine matere, ki je vmes umrla. Sicer pa nobena od zaslišanih prič ni potrdila zagovora obtoženega.

Včeraj zaslišani kriminalist mariborske policijske uprave Edvin Grabrovec prav veliko ni imel povedati, saj obtoženega niti v času preiskave ni nikoli srečal, je pa sodeloval v hišni preiskavi že obsojene Škamlečeve. Tožilstvo in obramba sta imela veliko več vprašanj za kriminalista Matjaža Breznika, ki je vodil preiskavo in sodeloval pri prijetju Arkliniča. Kot je povedal, so ga prijeli na domu v Markovcih na dan, ko so pri Kidričevem odkrili truplo njegove žene, dan pozneje pa so aretirali še Škamlečevo. Da je prav ta morila, je kriminalistom povedal Arklinič, ki je bil z njo v intimnem razmerju.

Obtoženi je sicer policiji dan po umoru, 23. marca, prijavil izginotje žene in jim izročil domnevno poslovilno pismo. Po besedah kriminalista so v hišni preiskavi pri Škamlečevi našli morilski nož z DNK umorjene, pa tudi pisalo, s katerim je bilo napisano lažno poslovilno pismo.

Sojenje se bo nadaljevalo z zaslišanjem novih prič in izvedencev

Na včerajšnjem naroku so se najdlje zadržali pri posnetku nadzorne kamere v lokalu v Slovenskih Konjicah, kamor je obtoženi zaradi obletnice poroke po obisku velnesa ženo povabil le nekaj ur pred smrtjo. Breznik je zatrdil, da je s posnetka mogoče sklepati, da se je Arkliniču precej mudilo, saj da je že stal in se oblačil, ko je njegova žena še jedla in pila. Obramba je takšnim navedbam nasprotovala.

Čas odhoda iz lokala je sovpadal s časom, ko je obtoženi Škamlečevi poslal SMS, iz lokacij baznih postaj pa je bilo razvidno, da je slednja na lokaciji, kjer je umorjeni zadala enajst vbodov z nožem, čakala že nekaj pred 20. uro, torej kakšno uro pred prihodom Arkliniča in njegove nič hudega sluteče žene.

Po krutem umoru sta žensko zakopala v bližnji gnoj, kjer jo je šele čez skoraj dva tedna po naključju odkril otrok in to javil svoji materi. Ta je bila prav tako vabljena kot priča na sodišče, a je ni bilo, sodnica Katja Kolarič pa je ob soglasju strank prebrala njeno pričanje v preiskavi.

Obtoženi je policiji dan po umoru prijavil ženino izginotje. FOTO: Oste Bakal

Med pričami sta bili še natakarica v konjiški piceriji in ženska, ki je Arkliniča in njegovo ženo sprejela v velnes centru. Nobena od njiju pri paru ni opazila nenavadnega dogajanja. Po njunem sta bila oba dobro razpoložena in med njima ni bilo nobenega spora. Da sta bila zgleden par z otroki, sta izpovedala njuna soseda, ki o obtoženem nista imela povedati nič slabega.

Tožilstvo Tomažu Arkliniču očita sodelovanje pri umoru žene. FOTO: Oste Bakal

Čeprav bi se pričanju lahko odpovedala, je pred sodni senat stopila tudi mati obtoženega, ki je vidno pretresena dogodek obžalovala. Tudi ona je zatrdila, da sin ni bil slab človek, da pa se je očitno zaupal napačni ženski. Ko je njen sin prijavil izginotje žene, mu je pomagala pri skrbi za otroke, čeprav se je prej z njimi odtujila, najmlajšega je celo takrat prvič previla. Arklinič se ji je zdel tiste dni zaskrbljen, a se o vsem skupaj nista dosti pogovarjala, saj ji je bilo težko spraševati.