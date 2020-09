Šofer s sekiro nad partnerico

Na območju Gotovelj pri Žalcu naj bi moški s sekiro napadel in hudo ranil življenjsko sopotnico, zatem pa si sodil sam. S celjske policijske uprave nam je tiskovna predstavnica Milena Trbulin sporočila: »Lahko potrdimo, da so policisti na območju policijske postaje Žalec v soboto obravnavali sum storitve kaznivega dejanja. 46-letni moški je izjemno hudo poškodoval 44-letno partnerico in si po dejanju sodil sam. Preiskava dogodka intenzivno poteka. Več podatkov o dogajanju bomo posredovali v naslednjih dneh.«Šlo naj bi za moškega, ki je lani za oddajo Svet na Kanalu A in POP TV spregovoril o tem, da se je domov vrnil po sedmih ...